Delhi_Assembly_Elections में शाहीनबाग, कपिल सिब्बल ने कहा, हम देश के साथ, शाह की पार्टी देश नहीं है

NewDelhi : दिल्ली विधानसभा चुनाव में सरगर्मी बढ़ती जा रही है. चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान CM अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं.

अमित शाह के हमलावर रुख से परेशान कांग्रेस अब अमित शाह पर हमलावर हो गयी है. इस क्रम में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह की पार्टी ही देश नहीं है. सिब्बल ने ट्वीट कर शाह द्वारा दिल्ली चुनाव प्रचार में शाहीन बाग के साथ या भारत माता के साथ…वाले बयान पर निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने कहा कि वह देश के साथ हैं.

Amit Shah says you decide :

Are you with the :

Nation

or

Shaheen Bagh

We have decided

We are with the nation

We are not with you

You are only government ( far removed from peoples concerns )

and

Your Party is not the nation

— Kapil Sibal (@KapilSibal) January 31, 2020