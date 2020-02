Shaheen_Bagh : CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे गांवों के लोग, 50 हिरासत में

NewDelhi : स्थानीय लोगों के एक समूह ने नोएडा को कालिंदी कुंज से जोड़ने वाली सड़क से अवरोधक हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शन स्थल के निकट रविवार को प्रदर्शन किया. दरअसल रास्ता खुलवाने के लिए प्रदर्शन स्थल पर कुछ लोग पहुंचे. इसके कारण प्रदर्शनकारी और उन्हें हटाने पहुंचे लोग आमने सामने हो गये.

जानकारी के अनुसार शाहीन बाग में बंद रास्ते को खुलवाने के लिए हिंदू सेना सहित आसपास के कई गांवों के लोग इक्ट्ठा हुए हैं. इन सभी लोगों ने पुलिस से भी मुलाकात की थी, पुलिस ने हालात न बिगड़े इसलिए इन्हें प्रदर्शन स्थल पर जाने से मना कर दिया. इसके बावजूद भी कुछ लोग घटना स्थल पर पहुंच गये. इसके बाद स्थानीय लोग भी जमा हो गये. फिलहाल हालात न बिगड़ें इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

Delhi: DCP Chinmoy Biswal is present at the spot, where people are holding a protest against the Shaheen Bagh protest over #CitizenshipAmendmentAct. https://t.co/NweeAm3ToM pic.twitter.com/Eb1Hc8qKZv

— ANI (@ANI) February 2, 2020