Shaheen_Bagh : प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने रास्ता खोला, कुछ ही देर बाद दूसरे गुट ने बंद किया…असमंजस बरकरार

NewDelhi : दिल्ली के शाहीन बाग में शनिवार शाम को करीब दो महीने बाद नोएडा-फरीदाबाद को जोड़ने वाली सड़क खुल गयी, लेकिन कुछ देर बाद ही यह दोबारा बंद कर दी गयी. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का एक गुट रोड नंबर 9 से हट गया, जिसके बाद यहां से आवाजाही शुरू हो गयी. लेकिन कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारियों के दूसरे गुट ने आकर सड़क दोबारा बंद कर दी. डीसीपी साउथ ईस्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने रोड नंबर 9 को खोल दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरे गुट ने दोबारा रोड को बंद कर दिया.

DCP South East: A little earlier today, Road No. 9 was reopened by a group of protestors, but later it was closed by another group. Again, a group of protestors have reopened a small stretch, however, still there’s no clarity if all protestors have consent on this. https://t.co/liFuJoXEZz

— ANI (@ANI) February 22, 2020