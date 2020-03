कांग्रेस के सात सांसद पूरे सत्र के लिए लोकसभा से सस्पेंड, अधीर रंजन बोले- हम झुकने वाले नहीं

New Delhi: दिल्ली हिंसा की गूंज गुरुवार को भी संसद में सुनाई दी. लोकसभा-राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई. वहीं, लोकसभा में सभापति से पत्र छीनने को लेकर कांग्रेस के सात सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है.

Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi on 7 Congress MPs suspended for rest of session: They reached the height of indiscipline & arrogance. Some pieces of paper were directly thrown at Speaker’s chair (in Lok Sabha). This is highly condemnable & unpardonable. pic.twitter.com/t8CMH6X7FT — ANI (@ANI) March 5, 2020

इसे भी पढ़ेंःबीजेपी के हंगामे पर हेमंत की चुटकी: बाबूलाल पर फैसला आने तक बना दीजिए किसी और को नेता

लोकसभा में गुरुवार को राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सांसद हनुमान बेनीवाल के गांधी परिवार के बारे में एक विवादास्पद बयान पर उनके निलंबन की मांग और दिल्ली हिंसा मुद्दे पर जल्द ही चर्चा कराने की मांग को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया.

कांग्रेस के सात सांसद पूरे सत्र के लिए लोकसभा से सस्पेंड

दरअसल, दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के कारण लोकसभा में पिछले चार दिनों से कोई खास कामकाज नहीं हो सका है. इसके कारण गुरुवार को भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका.

बार-बार कार्यवाही बाधित होने के बाद दोपहर दो बजे बैठक फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति रमा देवी ने जैसे कार्यवाही शुरू करने को कहा, वैसे ही कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे.

#UPDATE Seven Congress MPs- Gaurav Gogoi, TN Prathapan, Dean Kuriakose, R Unnithan, Manickam Tagore, Benny Behnan and Gurjeet Singh Aujla have been suspended from Lok Sabha for the rest of the budget session on charges of gross misconduct https://t.co/XCAI1qpBuB — ANI (@ANI) March 5, 2020

कुछ कांग्रेस सदस्यों ने आसन से कुछ कागजात लेकर नीचे फेंक दिये. इसके कारण सदन की कार्यवाही दो बजकर करीब पांच मिनट पर तीन बजे के लिये स्थगित कर दी गई.

दोपहर तीन बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने कहा, ‘आज दोपहर सदन में चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने सभा की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक कागज अध्यक्षीय पीठ से बलपूर्वक छीन लिये और उछाले गये. संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभवत: पहली बार हुआ है जब अध्यक्ष पीठ से कार्यवाही से संबंधित पत्र छीने गये. मैं इस आचरण की घोर निंदा करती हूं.’

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस के सात सांसद (गौरव गोगोई, टी एन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बैनी बहनान, मणिकम टेगोर और गुरजीत सिंह औजला) को सत्र की शेष अवधि के लिये निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूर किया.

इससे पहले लेखी ने संसदीय प्रक्रिया नियमों के नियम 374 के तहत उक्त सदस्यों को नामित किया. इसके बाद पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी.

इसे भी पढ़ेंः#TerrorFunding Case: सोनू अग्रवाल और महेश अग्रवाल पर उत्पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को हाइकोर्ट ने रखा बरकरार

हम झुकने वाले नहीं- कांग्रेस

कांग्रेस ने अपने सात लोकसभा सदस्यों के मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए जाने को बदले की भावना से उठाया गया कदम करार दिया. साथ ही दावा किया कि ‘यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष का नहीं, बल्कि सरकार का है.’

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार के इस ‘तानाशाही वाले निर्णय’ से पार्टी के सदस्य झुकने वाले नहीं हैं और वे दिल्ली हिंसा पर तत्काल चर्चा की मांग उठाते रहेंगे.

Adhir Ranjan Chaudhary, Congress leader in Lok Sabha on 7 Congress MPs suspended for rest of session: Is this a dictatorship? It seems Govt doesn’t want #Delhiviolence issue to be discussed in Parliament that is why this suspension. We strongly condemn this pic.twitter.com/55QgfXjd99 — ANI (@ANI) March 5, 2020

चौधरी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘आज जो हुआ है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी की दास्तान है. हम दो मार्च से मांग करते आ रहे हैं कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा शुरू कराई जाए. हिंसा से देश की छवि धूमिल हो रही है, लोगों की जान जा रही है और मजहबी दरार बढ़ती जा रही है. इसलिए हम देश की खातिर चर्चा चाहते हैं.’

इसे भी पढ़ेंः#Delhi_Violence : कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया