अलगाववादी नेता गिलानी ने निधन पर पाकिस्तान बहा रहा आंसू, झुकाया आधा झंडा

Jammu and Kashmir: कट्टरपंथी अलगाववादी तथा हुर्रियत (जी) के पूर्व प्रमुख सैय्यद अली शाह गिलानी का बुधवार देर रात निधन हो गया. वे 92 वर्ष के थे. गिलानी के निधन पर पाकिस्तान में शोक की लहर है. इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. ट्विटर पर इमरान खान ने भारत पर निशाना साधा और गिलानी को ‘पाकिस्‍तानी’ बताते हुए देश के झंडे को आधा झुकाने का ऐलान किया. यही नहीं इमरान ने एक दिन के राष्‍ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है.

पाकिस्‍तान के पीएम ने ट्वीट करके कहा कि कश्‍मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं. गिलानी जीवनभर अपने लोगों और उनके आत्‍मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ते रहे. इमरान ने कहा कि भारत ने उन्‍हें कैद करके रखा और प्रताड़‍ित किया. इमरान ने कहा, ‘हम पाकिस्‍तान में उनके संघर्ष को सलाम करते हैं और उनके शब्‍दों को याद करते हैं- हम पाकिस्‍तानी हैं और पाकिस्‍तान हमारा है. पाकिस्‍तान का झंडा आधा झुका रहेगा और हम एक दिन का आधिकारिक शोक मनाएंगे.’

We in Pakistan salute his courageous struggle & remember his words: “Hum Pakistani hain aur Pakistan Humara hai”. The Pakistan flag will fly at half mast and we will observe a day of official mourning.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 1, 2021