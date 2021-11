तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का निधन, सीएम ममता ने जताया शोक

Kolkata : पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का निधन हो गया. दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार रात करीब 9 बजकर 22 मिनट पर निधन हो गया. सुब्रत मुखर्जी 75 साल के थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी हैं. मुखर्जी के पास तीन और विभागों का प्रभार था.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुब्रत मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा, “मैं यकीन नहीं कर सकती हूं कि वह अब हमारे साथ नहीं हैं. वह पार्टी के एक समर्पित नेता थे. यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है.”

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार रात करीब साढ़े नौ बजे अस्पताल पहुंचीं. पंचायत मंत्री का एसएसकेएम अस्पताल के कार्डियोलॉजी के आईसीसीयू में इलाज चल रहा था. मुख्यमंत्री के साथ फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास और निर्मल माजी भी थे. सुब्रत मुखर्जी को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ के साथ एसएसकेएम में भर्ती कराया गया था. उनकी धमनी में स्टेंट लगाने के बाद से उनकी हालत बिगड़ती चली गई. विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने सुब्रत मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

I am deeply anguished & pained by the passing away of veteran politician & senior WB Cabinet Minister Shri Subrata Mukherjee.

My thoughts are with his bereaved family members, admirers & supporters.

May his soul attains eternal peace. Om Shanti 🙏🏻

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) November 4, 2021