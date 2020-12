देखिये बिग बी अमिताभ बच्चन के फैमेली एलबम से ली गयी रेयर फोटो

Mumbai: बिग बी अमिताभ बच्चन उन फिल्म स्टार में शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं. अमिताभ बच्चन ट्वीटर और फेसबुक पर लगभग हर दिन कोई ना कोई पोस्ट जरूर डालते हैं. मंगलवार को भी अमिताभ ने अपनी फैमेली एलबम की एक रेयर फोटो शेयर की है.

इस तस्वीर में अमिताभ अपनी मां तेजी बच्चन और छोटे भाई अजिताभ बच्चन के साथ नजर आ रहे हैं.

T 3759 – .. that special moment with Ma and younger brother when you got your first bush shirt .. 😁👊 pic.twitter.com/QUBP9x4RiO

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 21, 2020