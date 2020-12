देखिये तस्वीरें,बॉलीवुड के टाइगर ने किस खास अंदाज में सेलेब्रेट किया अपना 55th  बर्थडे

Mumbai: बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान आज अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. कोरोना काल में इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया जरूर जा रहा है, लेकिन पूरी सावधानियों के साथ. खुद सलमान खान ने इस बार अपने बर्थडे पर किसी भी बड़ी पार्टी से इनकार कर दिया था. अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं जिन्हें देख कहा जा सकता है- सलमान ने अपने वायदे के हिसाब से ही एक्टर ने पनवेल वाले फॉर्महाउस पर बर्थडे सेलिब्रेट किया.

हमेशा धूमधाम से बर्थडे मनाने वाले सलमान ने इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं किया. उन्होंने अपने करीबियों के बीच ही इस खास मौके को एन्जॉय किया. सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज में सलमान खान केक काटते हुए दिख रहे हैं. कोरोना का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक खुले इलाके में केक काटा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया है.

खुद सलमान भी पूरे समय मास्क लगाए रखा. उन्होंने सिर्फ केक कट करने के दौरान मास्क को उतारा. तस्वीरों में सलमान की खुशी देखते ही बन रही है. वे कोई बड़ी पार्टी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका वहीं स्टाइल और स्वैग बरकरार है.

हमेशा की तरह सलमान खान ने इस खास मौके पर भी अपना कैजुअल अटायर पहन रखा है. उन्होंने एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है. उस शर्ट को भी उन्होंने बाजुओं से फोल्ड कर रखा है और ब्लू जीन्स संग मैच कराया है. फोटोज में सलमान खान के बॉडीगार्ड भी नजर आ रहे हैं.

इसे भी पढ़ें :जामताड़ा: तीन पंचायतों में लाखों का घोटाला, पूर्व लोकपाल ने कार्रवाई के लिए डीडीसी को लिखा पत्र

जब भी सलमान के परिवार की बात की जाती है तो उस लिस्ट में उनके बॉडीगार्ड्स को भी शामिल करना लाजिमी रहता है क्योंकि हर मौके पर उनका सलमान के साथ रहना जरूरी होता है. वैसे इस बार अपने बर्थडे पर सलमान खान ने तमाम फैन्स से एक खास अपील की थी. उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया था. उस बोर्ड पर लिखा था- हर साल मेरे जन्मदिन वाले दिन फैन्स का बेशुमार प्यार देखने को मिलता है. मगर कोरोना वायरस के प्रकोप और इससे बचाव के मद्देनजर, मेरी आप सभी से ये अपील है कि कृपया कर के मेरे घर के बाहर भीड़ ना लगाएं. मास्क पहनें, सैनिटाइज करें. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें. इस वक्त मैं गैलेक्सी में नहीं हूं.

हम आपके हैं कौन जैसे सुपर हिट फिल्मों सहित कई फिल्मों में सलमान के साथ लीड रोल करनेवाली हीरोइन माधुरी दीक्षित नैने ने भी सलमान को बर्थडे पर शुभकामनाएं दी हैं. माधुरी ने सोशल मीडिया पर सलमान के साथ की फोटो भी शेयर कर इस अंदाज में विश किया है.

Happy Birthday @BeingSalmanKhan Hope you have a Wonderful, Happy and Healthy Day 🎂🤗 pic.twitter.com/5OFBrCKbg6

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) December 27, 2020