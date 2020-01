कश्मीर में पाबंदियों पर SC सख्तः इंटरनेट को बताया मौलिक अधिकार, सात दिनों में प्रतिबंधों की समीक्षा का आदेश

New Delhi: जम्मू-कश्मीर से अच्छेद 370 हटने के बाद से ही वहां कई तरह की पाबंदियां लगायी गयी है. इन पाबंदियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए देश की सुप्रीम अदालत ने विभिन्न पाबंदियों के एक सप्ताह में समीक्षा करने का आदेश दिया है. और उन्हें सार्वजनिक करने के लिए कहा है.

Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370 directs Jammu Kashmir Govt to review all restrictive orders within a week. pic.twitter.com/EVIvGLnNoP — ANI (@ANI) January 10, 2020

‘इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मौलिक’

कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार है.

Advocate Sadan Farasat: The Court said that indefinite internet ban by the State is not permissible under our Constitution and it is an abuse of power. https://t.co/MqFvuZeKAO pic.twitter.com/3cV2YoqQSl — ANI (@ANI) January 10, 2020

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी एक जरूरी टूल है. इंटरनेट तक पहुंच की आजादी भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है.’

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंटरनेट को जरूरत पड़ने पर ही बंद किया जाना चाहिए.

Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370: It is no doubt that freedom of speech is an essential tool in a democratic set up.Freedom of Internet access is a fundamental right under Article 19(1)(a) of free speech https://t.co/NcuCbeMxih — ANI (@ANI) January 10, 2020

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन बनाए रखना चाहिए. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अंग है.

‘धारा 144 का ना हो दुरुपयोग’

जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की तीन जजों की बेंच ने कहा कि लोगों को अपनी असहमति जताने का पूरा अधिकार है. धारा 144 का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल सोच-विचार कर ही किया जाना चाहिए. विरोधी विचार को कुचलने के औजार के तौर पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को केंद्र की मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था. साथ ही इलाके में स्थिति सामान्य रखने का हवाला देते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाये थे.

इन पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 27 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी. हालांकि, 21 नवंबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को सही ठहराया था. केंद्र ने न्यायालय में कहा था कि सरकार के एहतियाती उपायों की वजह से ही राज्य में किसी व्यक्ति की न तो जान गई और न ही एक भी गोली चलानी पड़ी.

