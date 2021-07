SBI का मॉनसून धमाका, 31 अगस्त तक के लिए होम लोन लेने पर मिलेगी ये राहत

New Delhi : देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, बैंक ने अपने ग्राहकों के होम लोन की प्रोसेसिंग फीस को माफ कर दिया है. बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त तक होम लोन की प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी. बैंक ने इसे मॉनसून धमाका ऑफर नाम दिया है. बहरहाल, ये उन ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, जो घर खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं.

प्रोसेसिंग फीस, लोन का वो शुल्क होता है, जिसका भुगतान कर्ज लेने के साथ ही करना होता है. होम लोन का करीब 0.40 फीसदी प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा होता है. ये एक तरह से ग्राहकों के लिए बोझ की तरह है.

अब एसबीआई के नए फैसले के बाद ग्राहक जब होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी. जाहिर सी बात है कि ग्राहकों का बोझ कम होगा.

It’s raining offers for new home buyers! Apply for a Home Loan with NIL* processing fee.

What are you waiting for? Visit: https://t.co/N45cZ1V1Db

*T&C Apply

#HomeLoan #SBI #StateBankOfIndia #MonsoonDhamakaOffer pic.twitter.com/nDbPb7oBhF

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 31, 2021