SBI ग्राहकों को मिली सहूलियतः अब घर बैठे बदल सकते हैं अपने ब्रांच

New Delhi: देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को घर बैठे ब्रांच बदलने की सहूलियत दी है. अगर किसी ग्राहक का SBI में बचत खाता है और वह अपनी ब्रांच बदलना चाहता है, तो यह काम वह घर बैठे ऑनलाइन कर सकता है. इसके लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है.

Online सुविधा:

SBI ने यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है. एसबीआई के ग्राहक SBI अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आसानी से अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं. इसके लिए ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग के जरिए SBI बचत खाते की ब्रांच बदलने की रिक्वेस्ट डालने के लिए उस ब्रांच के ब्रांच कोड की जरूरत होगी, जहां वह खाता ट्रांसफर कराना चाहता है. ग्राहक का मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्‍टर होना चाहिए और इंटरनेट बैंकिंग चालू होनी चाहिए.

ऐप के जरिए भी बदलाव:

ऑनलाइन के अलावा ग्राहक YONO ऐप या YONO Lite के जरिए अपनी ब्रांच को बदल सकते हैं. ग्राहक का मोबाइल नंबर उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है, नहीं तो बिना OTP के वह ब्रांच बदल नहीं पाएगा. SBI ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपनी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है ताकि कस्टमर्स को ब्रांच जाकर कोई काम न करवाना पड़े. इसमें वीडियो KYC से लेकर, ट्रांजैक्शन के दूसरे काम भी शामिल हैं.

SBI ब्रांच बदलने का ये है तरीका:

1.सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की आधिकारिक वेबसाइट com पर Log in करें

2. ‘Personal Banking’ के विकल्प को सलेक्ट करें

3. User Name और पासवर्ड डालकर क्लिक करें

4. इसके बाद आपको सामने e-service का टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करें

5. ट्रांसफर सेविंग अकाउंट पर क्लिक करें

6. अपने अकाउंट को सेलेक्ट करें जिसको ट्रांसफर करना है

7. जिस ब्रांच में अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका IFSC कोड लिखें

8. सारी डिटेल्स अच्छी तरह से चेक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें

9. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे भर दें, फिर कन्फर्म पर क्लिक करें

10. इसके कुछ दिन बाद ही आपका अकाउंट दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पके रजिस्टर्ड नंबर पर ब्रांच ट्रांसफर की जानकारी दी जाएगी.

