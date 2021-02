सरकारी नौकरी : बिना परीक्षा दिये करें केंद्र सरकार में नौकरी, दो लाख रुपये से अधिक महीना सैलरी

New Delhi : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने मंत्रालयों में विभिन्न पदों के रिक्त पदों (UPSC Recruitment 2021) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UPSC Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (UPSC Recruitment 2021) पर उम्मीदवार 22 मार्च तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.

जिन मंत्रालयों में रिक्त पदों (UPSC Recruitment 2021) को भरा जाना है, उसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता शामिल है.

इसे भी पढ़ें :कृषि बिल लाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के प्रति जताया आभार

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.upsconline.nic.in/ पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/Advt-No-51-2021-Engl_0.pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं.

UPSC Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पद: 29

संयुक्त सचिव – 3

निदेशक (कृषि विपणन) – 1

निदेशक (विमानन प्रबंधन) – 1

निदेशक (कृषि व्यापार विशिष्टताएँ) – 1

निदेशक (निर्यात विपणन) – 1

निदेशक (विदेश व्यापार विश्लेषक) – 1

निदेशक (रसद) – 1

निदेशक (गोदाम विशेषज्ञता) – 1

निदेशक (edu तकनीक) – 1

निदेशक (edu कानून) – 1

निदेशक (ICT edu) – 1

निदेशक (मीडिया प्रबंधन) – 1

निदेशक (बैंकिंग) – 1

निदेशक (वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा) – 1

निदेशक (डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक) – 1

निदेशक (डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक) – 1

निदेशक (बीमा) – 1

निदेशक (मातृ स्वास्थ्य मुद्दे) – 1

निदेशक (वित्त) – 1

निदेशक (जल प्रबंधन) – 1

निदेशक (मध्यस्थता और सुलह कानून) – 1

निदेशक (साइबर कानून) – 1

निदेशक (वित्त क्षेत्र के कानून) – 1

निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कानून) – 1

निदेशक (न्यायिक सुधार) – 1

निदेशक (राजमार्ग विकास के लिए नई तकनीक) – 1

निदेशक (शिक्षा उद्यमिता में नवाचार) – 1

इसे भी पढ़ें :CCD के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ के बेटे की कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष की बेटी ऐश्वर्या से हुई शादी

UPSC Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. कुछ नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर (PG) की डिग्री है. न्यूनतम 10 साल के अनुभव वाले उम्मीदवारों को भर्ती के समय वरीयता दी जाएगी.

UPSC Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंडों के अनुसार छूट मिलेगी.

UPSC Recruitment 2021 के लिए वेतनमान

उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये (2,21,000) का वेतन दिया जा सकता है. उन्हें 7 वें वेतनमान, पे लेवल -14 / 13 के आधार पर सैलरी दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें :पुलवामा के शहीदों को याद किया

Share this: Twitter

Facebook