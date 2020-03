सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से दुखी पायलट ने कहा- सुलझ सकते थे विवाद, पावर बोले- संवाद ना होने से बिगड़ी बात

Jaipur/Bhopal: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ‘हाथ’ का साथ छोड़ ‘कमल’ थाम लिया है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है. वहीं राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.

इसे भी पढ़ेंः#CoronaVirus: भारतीयों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह, दूसरे देश से आने वालों का वीजा सस्पेंड

सचिन पायलट ने कहा है कि विवादों को सुलझाया जा सकता था. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिंधिया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अपने को अलग करने का रास्ता अपनाया. चीजों को पार्टी के अंदर आपसी सहयोग से हल किया जा सकता था.

वहीं सचिन पायलट से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर तल्ख टिप्पणी की थी.

अशोक गहलोत ने बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए हुए कहा- अवसरवादी लोग पहले ही चले जाते तो ठीक रहता. इनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया 17-18 साल में. अलग-अलग पदों पर रखा. सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया और मौका आने पर मौकापरस्ती भी दिखाई. इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी.

वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने का समय नहीं देने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि सिंधिया इकलौते व्यक्ति थे जो उनके घर कभी भी आ सकते थे.

दरअसल, संसद परिसर में गांधी से सवाल किया गया था कि क्या सिंधिया को सोनिया गांधी या आपसे (राहुल) मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘सिंधिया इकलौते शख्स हैं जो उनके घर कभी भी आ सकते थे, क्योंकि वह मेरे साथ कॉलेज में थे.’

गांधी ने बुधवार को ट्विटर पर अपना एक पुराना ट्वीट फिर से साझा किया जो उन्होंने दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के चयन के समय किया था.

इस ट्वीट में उन्होंने कमलनाथ और सिंधिया के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी और विचारक लियो टॉलस्टॉय के इस कथन को लिखा था, ‘धैर्य और समय दो सबसे ताकतवर योद्धा हैं.’

इसे भी पढ़ेंः13 मार्च को दीपक प्रकाश करेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन, नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने के लिए होगा आंदोलन

सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और मध्य प्रदेश की राजनीति में पैदा हुए संकट पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यदि सिंधिया से बातचीत शुरू की गई होती तो पास के राज्य में वर्तमान स्थिति उत्पन्न नहीं होती.

पूर्व कांग्रेसी ने कहा, ‘लेकिन यदि ‘राजा साहेब’ (सिंधिया) के साथ एक संवाद होता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती. वह 2019 लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बाद चाहते थे कि उन्हें नयी जिम्मेदारी दी जाए. यद्यपि यह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है और यह आसान नहीं है.’

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की गलती थी, पवार ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया. उन्होंने कहा, मुझे कांग्रेस की गलती के बारे में नहीं पता. लेकिन यह महसूस किया गया कि एक अच्छे व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए था.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि कांग्रेस में मजबूत नेतृत्व की कमी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक नेतृत्व है और वह सक्षम है.

ज्योतियादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी में उत्साह है. और सिंधिया का गुरुवार को भोपाल में जोरदार स्वागत करने की तैयारी है. सिंधिया गुरुवार को दोपहर तीन बजे भोपाल पहुंचेंगे. राजा भोज एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक उनके रोड शो की तैयारी की गई है.

Madhya Pradesh: Hoardings put up near BJP party office in Bhopal to welcome #JyotiradityaScindia. He joined the party yesterday in Delhi, in the presence of party president Jagat Prakash Nadda. pic.twitter.com/F6WD97SkJ9

— ANI (@ANI) March 12, 2020