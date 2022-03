यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का जोरदार हमला, धमाकों से दहशत में लोग, देखें तबाही का VIDEO

Kyiv : रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध धीरे- धीरे बेहद खतरनाक होता जा रहा है. बड़ी संख्या में सैनिक और आम लोग मारे जा रहे हैं. इसके साथ ही रूसी हमले से यूक्रेन में संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी जोरदार हमला किया है. धमाकों की आवाज से आम नागरिक और विदेश लोग दहशत में हैं.

यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 9,000 सैनिकों को मार गिराया है. साथ ही उसने एक टॉप मेजर जेनरल ऑद्रे को मार गिराने का भी यूक्रेन ने दावा किया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की. दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई. हालांकि, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या बात हुई, इसका पता नहीं चल पाया है.

रूस के सैनिकों को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर जीवित रहना चाहते हो, तो वापस लौट जाओ. अगर नहीं लौटे, तो मार दिये जाओगे.

खरतनाक हथियारों को नष्ट करे यूक्रेन, रूस ने रखी बड़ी शर्त

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के सामने वार्ता के लिए बड़ी शर्त रख दी है. विदेश मंत्री ने कहा है कि वार्ता शुरू करने से पहले रूस को अपने घातक हथियारों को नष्ट करना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गयी है.

Consequences of the #Russian occupants’ nighttime airstrike on #Izyum in the #Kharkiv region.

That night eight people were killed in the city, two of them wre children. pic.twitter.com/4VpTWRNwji

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022