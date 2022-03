Russia Ukraine War: यूक्रेन में एक भी छात्र नहीं है बंधक- अरिंदम बागची

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच आठवें दिन युद्ध जारी है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है. इस बीच दोनों देशों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत भी होनी है.

वहीं रूसी दूतावास के अनुसार भारतीय छात्रों को यूक्रेनी सुरक्षाबलों द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्रों को रूस जाने से रोकने के लिए बंधक बना लिया है. इसपर अब भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है. विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय दूतावास लगातार भारतीय लोगों के संपर्क में है. यूक्रेनी अथॉरिटी की मदद से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है. फिलहाल तक भारत को किसी छात्र को बंधक बनाने की जानकारी नहीं मिली है.

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है. दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के मुद्दों पर चर्चा हुई है. रूसी दूतावास ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार यूक्रेनी अधिकारियों ने भारतीय छात्रों के एक बड़े समूह को जबरन खार्कोव में रखा है. वे छात्र यूक्रेनी क्षेत्र छोड़कर बेलगोरोड जाना चाहते हैं.

As per Russian Embassy in India’s tweets, “according to latest info, Indian students are taken hostage by Ukrainian security forces to use them as a human shield & in every possible way prevent them from leaving for Russia. Responsibility lies entirely with the Kiev authorities.” pic.twitter.com/Pa7LDrmm7K

— ANI (@ANI) March 2, 2022