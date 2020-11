आठ महीने पुरानी एजेंसी के जरिये जेबीवीएनएल में बहाली की अफवाह

जीएम एचआर ने कहा- नहीं निकाली गयी है कोई नियुक्ति

Ranchi: सोशल मीडिया में यह अफवाह चल रही है कि मात्र आठ महीने सात दिन पुरानी एजेंसी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए नौकरी बांट रही है. कुछ लोगों की ओर से लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज कर नौकरी लगाने की बात की जा रही है.

लोगों की मानें तो उन्हें नौकरी लगाने का आश्वासन दिया जा रहा है. ये वैकेंसी जेबीवीएनएल के जेनेसिस एप्प के पावर प्रोजेक्टस की बतायी जा रही है, जिसके तहत सभी 24 जिलो में नियुक्ति की जायेगी. सोशल मीडिया में वायरल इस मैसेज में कहा गया है कि निर्विघ्न वर्कफोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ये बहाली की जा रही है.

इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर (वेतन 18 से 35 हजार), इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (वेतन 16 से 20 हजार), कंप्यूटर ऑपरेटर (15 से 18 हजार), आइटीआइ टेक्नीकल (वेतन 15 हजार) और वाहन चालक (वेतन 10 हजार) के पद हैं.

इसकी जानकारी देने वाले लोगों ने बताया कि मैसेज कर नौकरी देने की बात की जा रही है.

19 मार्च 2020 से काम कर रही एजेंसी

इस वायरल मैसेज में जिस एजेंसी का जिक्र किया गया है, न्यूज विंग ने इस एजेंसी के साइट में पड़ताल की. जानकारी हुई कि ये एजेंसी 19 मार्च 2020 से कार्यरत है.

ऐसे में कपंनी आठ महीने सात दिन पुरानी है, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिये काम करती है. कंपनी के साइट में कहीं भी सरकारी या गैर सरकारी निगमों या कंपनियों में नौकरी लगाने का जिक्र नहीं किया गया है.

जीएच एचआर ने कहा, नहीं निकाली गयी है वैकेंसी

इस संबध में जेबीवीएनएल के जीएम एचआर समीर मुंडू से बात की गयी. उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गयी है. किसी भी एजेंसी के साथ जेबीवीएनएल ने नौकरी के लिये करार नहीं किया है. उन्होंने इस वायरल मैसेज को फेक बताया है.

बता दें कि जेबीवीएनएल में बहाली जेपीएससी और जेएसएससी की और से निकाली जायेगी. पिछले साल विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद से मामला शांत है.

ये फर्जी मैसेज हो रहा वायरल

Vacancy for GENESYS APP JBVNL POWER PROJECT, ALL DISTRICT OF JHARKHAND

THROUGH “NIRVIGHNA WORKFORCE INDIA PVT.LTD.” ON ROLL

LOCATION : ALL 24 DISTRICT OF JHARKHAND

1. Software Engineer

Qualification : MCA/M.Sc.IT/B.Tech. – C.S. / B.Tech. IT

Experience : Minimum 1 Year in Software Development

Salary : 18K – 35K (based on experience & Performance in Interview)

2. Electrical Engineer (Diploma/B.Tech.)

Qualification : B.Tech. or Diploma in Electrical or Electronics

Experience : 0-3 Yrs.

Salary : 16K – 20K (based on experience & Performance in Interview)

3. Computer Operator

Qualification : Inter + DCA

Experience : Minimum 1 Year Experience in Data Entry

Only English Typing and Good Knowledge of Word and Excel

Salary : 15K – 18K (based on experience & Performance in Interview)

4. TECHNICAL

Qualification : ITI (Electrical n Fitter )

Salary : 15K CTC

(Meter installation n Maintenance)

5. Peon

Qualification : Matric

Salary : 7K – 12K

6. Driver

Qualification : Matric

Experience : 2 Years

Salary : 10K

