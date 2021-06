सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हटाकर हीरो बने RONALDO की जयवर्धने ने खोली ‘पोल’, शेयर की पुरानी PHOTO

New Delhi : सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को हटाकर सुर्खियों में आने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की पोल पूर्व श्रीलंकाई दिग्ग़ज महेला जयवर्धने ने खोल के रख दी.

दरअसल यूरो कप में पुर्तगाल के पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो ने कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक की दो बोतलों को टेबल पर से हटा दिया था.

इसके बाद हाथ में पानी की बोतल लेकर फैंस से पानी पीने की अपील की थी. रोनाल्डो के इस एक्सन के कारण सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को काफी बड़ा नुकसान भी हुआ था.

हालांकि रोनाल्डो के इस कदम की दुनिया भर में तारीफ भी हो रही है. कुछ यूजर रोनाल्डो का उदाहरण देकर बाकी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज को ट्रोल भी करने लगे.

एक यूजर ने तो महेला जयवर्धने (Mahela Jayawardene) और कुमार संगकारा को भी ट्रोल कर दिया. जिसके बाद जयवर्धने ने ट्रोलर को शानदार जवाब भी दिया.

ट्रोलर ने कहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमें आप पर गर्व है. जयवर्धने और संगकारा जैसे हमारे कुछ सेलिब्रिटीज इन सब को बढ़ावा देते हैं. इस ट्रोलर को जयवर्धने ने जवाब देते हुए रोनाल्डो की एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह कोका कोला का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं.

Oops!!! You did it again!! should do the sky dive with out the parachute next time https://t.co/PGpMJ7irjd pic.twitter.com/1E6ec56qiS

— Mahela Jayawardena (@MahelaJay) June 18, 2021