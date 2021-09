रोहित का धमाल : बतौर ओपनर पूरे किए 11000 रन, गावस्कर-हेडन जैसे दिग्ग्जों को पछाड़ा

New Delhi : टीम इंडिया के ‘हिटमैन’ कहे जाने वाले रोहित शर्मा ने शनिवार को एक और उपलब्धि हासिल की. वह बतौर ओपनर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 11000 रन (पारी के आधार पर) बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. इस मामले में उन्होंने सुनील गावस्कर और मैथ्यू हेडन जैसे दिग्ग्जों को पछाड़ दिया.

बता दें कि रोहित ने 246 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है. उनसे पहले टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 241 पारियों में यह कमाल किया था.

रोहित ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे किए थे. वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले आठवें भारतीय खिलाड़ी बने थे.

