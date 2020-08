रिया चक्रवर्ती का नया हलफनामा: कहा- गलत तरीके से चल रहा मीडिया ट्रायल, बिहार चुनाव का भी जिक्र

New Delhi. फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढञ रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल किया है. रिया ने अपने हलफनामे में कहा है कि सुशांत मामले में गलत तरीके से उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और उन्हें मौत का दोषी ठहराया जा रहा है.

#SushantSinghRajput death case: Rhea Chakraborty approaches Supreme Court with a fresh plea alleging media trial and attempts to pronounce her guilty for the death of the actor. pic.twitter.com/nMkw7cRs2a

— ANI (@ANI) August 10, 2020