देश में कोरोना संक्रमण में रिकॉर्ड बढ़ोतरीः एक हफ्ते में एक तिहाई से अधिक केस आये सामने, आंकड़ा 50 हजार के करीब

New Delhi: कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में मंगलवार को रिकार्ड वृद्धि होने से संक्रमण के मामले 50 हजार के करीब पहुंच गया है. वहीं 200 और मौतें होने से मृतक संख्या 1600 से ऊपर चली गई.

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना वायरस से मुकाबला कोई रॉकेट साइंस नहीं है और लोग यदि स्वच्छता की अच्छी आदतों को आत्मसात कर लेते हैं तो वे आदतें अप्रत्यक्ष वरदान साबित होंगी.

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस टीका विकसित करने,दवा की खोज करने, पता लगाने और जांच करने के लिए गठित कार्यबल की बैठक की और कोविड-19 से पार पाने के भारत के प्रयासों की समीक्षा की.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घातक वायरस संक्रमण के प्रसार को लेकर बुधवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक, अब देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 49 हजार 391 हो गई है, जिसमें 1684 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. 14 हजार 183 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. देश में एक्टिव केस की संख्या 33 हजार 514 है.

