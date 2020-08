देश में रिकॉर्ड 78 हजार से अधिक केस, संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार

New Delhi: देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है. इस बढ़ते संक्रमण के बीच अब भारत में अनलॉक 4 की शुरुआत होने वाली है. अनलॉक 4 में बहुत से बदलाव किये गये हैं. 7 सितंबर से मेट्रो शुरू कर दी जाएगी. लेकिन स्कूल-कॉलेज और सिनेमा हॉल जैसी जगहें अभी भी बंद रहेंगी. वहीं भारत में भी कोरोना की रफ्तार धीमी होती नजर नहीं आ रही. लगातार केस बढ़ रहे हैं.

एक दिन में देश में रिकॉर्ड 78 हजार से ज्यादा मामले सामने आये हैं. जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 35 लाख के पार हो चुकी है. वहीं यह अब तका का सबसे अधिक आंकड़ा है जो एक दिन में सामने आये है. मृतकों का आंकड़ा भी देश में 63 हजार को पार कर चुका है.

India’s #COVID19 case tally crosses 35 lakh mark with a spike of 78,761 new cases & 948 deaths in the last 24 hours.

COVID-19 case tally in the country stands at 35,42,734 including 7,65,302 active cases, 27,13,934 cured/discharged/migrated & 63,498 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/Nx66Q72yQp

— ANI (@ANI) August 30, 2020