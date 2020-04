कोरोना संकट के बीच RBI ने बैंकों दी राहतः रिवर्स रेपो रेट .25% घटाया गया,1.9% GDP रहने का अनुमान

New Delhi: देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महासंकट की वजह से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में एकबार फिर आरबीआइ के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तीय हालात को लेकर कई बातें साझा की है.

देश में नकदी की कमी ना हो इसलिए बैंक की तरफ से बाजार में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, ताकि नकदी में किसी तरह की कमी ना आए. इसके लिए TLTRO का ऐलान किया गया है.

It has been decided to reduce the fixed reverse repo rate under liquidity adjustment facility (LAF) by 25 basis points from 4% to 3.75%, with immediate effect: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/oKxl5062Y1

वहीं बैंकों को बड़ी राहत देते हुए रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है, इसी के साथ अब ये 3.75 फीसदी हो गई है.

Contraction in exports in March 2020 at 34.6%, turned out to be much more severe than during the Global Financial Crisis. However, amidst all this, the level of Forex Exchange Reserves which we have continue to be robust: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/yANpNYo75o

— ANI (@ANI) April 17, 2020