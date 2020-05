RBIGovernor ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती की, EMI भुगतान पर दी 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत

Mumbai: सरकार के राहत पैकेज के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रेपो रेट पर फिर कैंची चलायी है. और कोविड-19 संकट के प्रभाव को कम करने के लिए रेपो रेट को 0.40 प्रतिशत घटा दिया. इसके साथ ही ईएमआइ भुगतान को तीन और महीनों के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, ताकि कर्जदारों को राहत मिल सके.

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अचानक हुई बैठक में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया. इस कटौती के बाद रेपो दर घटकर चार प्रतिशत हो गई है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और ये 3.35 प्रतिशत है. जाहिर सी बात है कि रेपो रेट कम होने से आपकी ईएमआइ भी पहले के मुकाबले कम हो गई है.

The repo rate cut by 40 basis points from 4.4 % to 4%. Reverse repo rate stands reduced to 3.35%: Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/z9N8fr7vRT

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी ने पिछली बार 27 मार्च को रेपो दर (जिस दर पर केंद्रीय बैंक बैंकों को उधार देता है) में 0.75 प्रतिशत की कमी करते हुए इसे 4.14 प्रतिशत कर दिया था.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण कर्ज अदायगी पर ईएमआइ भुगतान को तीन और महीनों के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, ताकि कर्जदारों को राहत मिल सके.

Three-month moratorium we allowed on term loans&working capitals we allowed certain relaxations. In view of the extension of the lockdown&continuing disruption on account of #COVID19, these measures are being further extended by another 3 months from June 1 to Aug 31: RBI Guv pic.twitter.com/YKulKb9bD0

— ANI (@ANI) May 22, 2020