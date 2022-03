Jamshedpur: भारत के जानेमाने उद्योगपति रतन टाटा ने गुरुवार को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भारतीय उद्योग जगत के अग्रणी और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा को उनकी 183वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी. रतन टाटा ने अपने पोस्ट में लिखा- जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने हमें अपनी प्रेरणा, अपनी नैतिकता और मूल्य, अपनी दूरदृष्टि और निस्वार्थता प्रदान की है जिसने हजारों नागरिकों को गरिमा और आजीविका प्रदान की है. टाटा समूह की सभी कंपनियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को हमारे संस्थापक की जयंती पर मेरी शुभकामनाएं. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने जमशेदजी की एक मूर्ति के बगल में खड़े अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है.

Mr. Jamsetji Nusserwanji Tata has provided us with his inspiration, his ethics, values and selflessness which have provided dignity and livelihood to thousands of citizens. My best wishes go out to all the Tata group employees on the birth anniversary of our founder. pic.twitter.com/v8YXYluIZS — Ratan N. Tata (@RNTata2000) March 3, 2022



उधर, टाटा समूह की कंपन‍ियां अपने संस्‍थापक को जयंती पर याद कर रही है. एयर इंडिया मुख्यालय दिल्ली में संस्थापक दिवस के रूप में मनाए जाने वाले जमशेदजी नसरवानजी टाटा की जयंती पर टाटा संस और एयर इंड‍िया के शीर्ष अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ पुष्पांजलि अर्पित की. जेआरडी टाटा को भी श्रद्धांजलि दी गई. टीसीएस के पूर्व उपाध्यक्ष एस. रामादुरई ने बॉम्बे हाउस में संस्थापक जमशेदजी टाटा की 183वीं जयंती मनाई.

#FlyAI: Floral tributes were paid by the Tata Sons and AI top brass along with employees to Shri Jamsetji Nusserwanji Tata on his birth anniversary, celebrated as Founder's Day, at Air India Hqrs, Delhi. Tributes were also offered to Mr JRD Tata.

#LegendLivesOn @TataCompanies pic.twitter.com/jN5U5F1Z0n — Air India (@airindiain) March 3, 2022

#TajMahalPalace, Mumbai. An iconic address. A bucket-list destination for many. But #DYK that it’s the culmination of an idea by our Founder Jamsetji Tata? On the eve of his 183rd birth anniversary, we honour the man who altered the course of Indian hospitality #LegendLivesOn pic.twitter.com/rahuFYTZmd — Tata Group (@TataCompanies) March 2, 2022



झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री रघुवर दास ने इन शब्‍दों से क‍िया नमन

