रांची जिला #Coronavirus : प्रशासन कोरोना को लेकर बढ़ा रहा तनाव, 2-3 महीने पहले विदेश से लौटे लोगों के घर चिपकाया पोस्टर

Ranchi: कोरोना को लेकर पूरे देश में जागरुकता फैलायी जा रही है. बाकी राज्यों की तरह झारखंड को भी लॉकडाउन कर दिया गया है. इस बीच रांची जिला प्रशासन की तरफ से वैसे लोगों के घर के बाहर पोस्टर चस्पा किया जा रहा है, जो विदेशों से लौटे हैं.

पोस्टर में लिखा गया है कि अखबार, दूध और दूसरी जरूरत के सामान घर के बाहर की छोड़ दिये जायें. साथ ही कोई इनके घर में प्रवेश न करे औऱ न ही घर के कोई सदस्य बाहर निकलें. अगर ऐसा होता है तो दिये गये नंबर पर संपर्क किये जाने की बात कही गयी है.

ऐसा करना एतिहात के तौर पर ठीक भी है. लेकिन रांची जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के घर के आगे पोस्टर चिपकाया जा रहा है, जो करीब तीन महीने पहले विदेश से लौटे हैं और लौटने के बाद से लेकर अबतक सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं. उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं. उन्हें सर्दी-खांसी-बुखार जैसे भी कोई लक्षण नहीं हैं. रांची प्रशासन के ऐसा करने से आस-पास के लोगों के बीच पैनिकनेस बढ़ रहा है. लोग के बीच डर और तनाव का माहौल बढ़ रहा है.

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 20 मार्च को निकाले गये गाइडलाइन में इस बात का साफ तौर से उल्लेख है कि जो भी किसी विदेश दौर से 20 तारीख से 14 दिनों पहले तक देश लौटे हैं, उन्हें 14 दिनों तक घर में क्वारंटाइन रहना है. बीमारी के लक्षण पाये जाने पर उनकी जांच होनी है और अगर जांच में कोरोना पॉजीटिव पाया जाता है तो उनके पूरे परिवार को 14 दिनों तक कोरंटाइन होना है.

रांची के हरमू कॉलोनी में रहनेवाली प्रीति अम्बष्ठ 2 जनवरी को ऑट्रेलिया से भारत वापस आयी हैं. उनको विदेश से लौटे करीब 80 दिन हो गये हैं. लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उनके घर के आगे क्वारंटाइन का पोस्टर चिपका दिया गया है. पोस्टर चिपकाये जाने की वजह से उनके घर के आस-पास के माहौल में तनाव है. जबकि लगातार 80 दिनों से वो और उनका परिवार एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे.

इधर मोरहाबादी में रहनेवाले एक वरिष्ठ नागरिक के घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया गया है. जबकि उनका बेटा दो महीने पहले विदेश दौरे से लौटा है. उनके पुत्र कुमार सौरभ ने बताया कि जब प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो प्रशासन सोया हुआ था. स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी आया था और खानापूर्ति करके चला गया. हमने उनसे पूछा भी कि हमें क्या करना है, क्या किसी प्रकार की जांच करानी है. तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ इतना कहा कि इसकी जरूरत नहीं है. आपमें कोई लक्षण नहीं है. अब हमें यात्रा पूरी किये 60 दिन हो चुके हैं, ऐसे में अब 14 दिन के क्वारंटाइन का कोई मतलब नहीं है. इस पोस्टर के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही पड़ोसी भी दहशत में आ गये हैं. प्रशासन को इन पहलुओं पर गौर करना चाहिए.

इसके अलावा 15 जनवरी को ही विदेश से लौटने वाले शशि विहार बरियातू में रहनेवाले एक शख्स के घर के आगे भी पोस्टर चिपकाया गया है. पोस्टर चिपकाये जाने के बाद सभी के घर के आस-पास के माहौल में तनाव देखा जा रहा है.

कोरोना वायरस की लड़ाई में दो हथियार अहम माने जा रहे हैं. पहला मास्क और दूसरा सेनेटाइजर. लेकिन रांची के किसी भी साधारण मेडिकल स्टर में यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इक्का-दुक्का दुकान में मनमानी कीमत पर दुकानदार बेच रहे हैं.

सेनेटाइजर नहीं होने की वजह से लोग घरेलू तकनीक से सेनेटाइजर बनाने को विवश हैं. प्रशासन मास्क और सेनेटाइजर के मामले में पूरी तरह से फेल है. प्रशासन द्वारा छोटी-मोटी दो-चार छापामारी कर खुद से ही अपनी पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है.

