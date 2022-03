रांची-देवघर एक्सप्रेस अब दुमका तक चलेगी

Ranchi: रेल मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि रांची देवघर रांची ट्रेन का दुमका तक विस्तार होगा. दुमका रांची के बीच एक तरफा (One way) एक्सप्रेस ट्रेन का 03/03/2022 को परिचालन किया जायेगा. ट्रन संख्या 03761 दुमका – रांची एक तरफा (One way) एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 03/03/2022 ( बुधवार) को दुमका से उद्घाटन के पश्चात प्रस्थान करेगी. दुमका प्रस्थान 16:00 बजे, बासुकीनाथ आगमन 16:25 बजे प्रस्थान 16:26 बजे, देवघर आगमान 17:20 बजे प्रस्थान 17:25 बजे, जसीडीह आगमन 17:45 बजे प्रस्थान 18:05 बजे, जामताड़ा आगमन 19:17 बजे प्रस्थान 19:18 बजे, धनबाद आगमन 21:20 बजे प्रस्थान 21:30 बजे, गोमो आगमन 22:15 बजे प्रस्थान 22:40 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 23:50 बजे प्रस्थान 23:55 बजे, मुरी आगमन 00:53 बजे प्रस्थान 00:55 बजे, रांची आगमन 01:30 बजे होगा.

4 मार्च से नियमित परिचालन

ट्रेन संख्या 13320 रांची दुमका एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 04/03/2022 से प्रतिदिन रांची से चलेगी. रांची प्रस्थान 13:20 बजे, मुरी आगमन 14:26 बजे प्रस्थान 14:28 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमान 15:30 बजे प्रस्थान 15:40 बजे, गोमो आगमन 16:35 बजे प्रस्थान 17:00 बजे, धनबाद आगमन 17:55 बजे प्रस्थान 18:00 बजे, जामताड़ा आगमन 19:33 बजे प्रस्थान 19:34 बजे, जसीडीह आगमन 20:55 बजे प्रस्थान 21:15 बजे, देवघर आगमन 21:30 बजे प्रस्थान 21:35 बजे, बासुकीनाथ आगमन 22:15 बजे प्रस्थान 22:16 बजे एवं दुमका आगमन 23:10 बजे होगा.

ट्रेन 13319 दुमका रांची एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 05/03/2022 से प्रतिदिन दुमका से चलेगी.दुमका प्रस्थान 03:30 बजे, बासुकीनाथ आगमन 03:52 बजे प्रस्थान 03:53 बजे, देवघर आगमान 04:40 बजे प्रस्थान 04:45 बजे, जसीडीह आगमन 04:55 बजे प्रस्थान 05:15 बजे, जामताड़ा आगमन 06:27 बजे प्रस्थान 06:28 बजे, धनबाद आगमन 08:37 बजे प्रस्थान 08:42 बजे, गोमो आगमन 09:10 बजे प्रस्थान 09:30 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 10:25 बजे प्रस्थान 10:30 बजे, मुरी आगमन 11:28 बजे प्रस्थान 11:30 बजे एवं रांची आगमन 12:50 बजे होगा.

