Ranchi: सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर DC राय महिमापत ने दिखायी तेजी,  जांच कर कार्रवाई का दिलाया भरोसा

Ranchi: राजधानी स्थित कांके क्षेत्र के चटकपुर से नावसोसो कांके डैम साइड पर बन रही सड़क में गड़बड़ी के मामले में प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है. सड़क निर्माण में हो रही गड़बड़ी की ट्विटर पर शिकायत की गयी थी. जिस पर रांची डीसी रे महिमापत रे ने संझान लिया है.

बता दें कि 2 जनवरी को रांची डीसी राय महिमापत रे के ट्विटर हैंडल पर एक व्यक्ति ने चटकपुर से नावसोसो के बीच निर्माणाधीन कालीकरण रोड में अनियमितता से संबंधित शिकायत की थी.

ट्विटर पर प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्रवाई करते हुए रांची डीसी ने मामले की जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निदेश दिया.

2 जनवरी को कांके क्षेत्र के चटकपुर से नावसोसो कांके डैम साइड बन रही सड़क के संबंध में ट्विटर पर शिकायत प्राप्त हुई. जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीसी महिमापत रे ने एक मजिस्ट्रेट की अगुवाई में जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिये. जांचोपरांत सड़क निर्माण में अनियमितता पायी गई.

जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए डीसी ने ट्वीटर पर ही शिकायतकर्ता को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई.

Thank you for bringing it to our attention. Enquiry was done. We are taking action against both the contractor and the engineer.

Recovery of public money will also be done pic.twitter.com/BwWjsUJH3Q

— DC Ranchi (@DC_Ranchi) January 6, 2020