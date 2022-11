रामगढ़: तीन तलाक़ देने पर महिला ने पति के ख़िलाफ़ दर्ज कराई FIR 

Ramgarh: झारखंड के रामगढ़ में 24 साल की एक महिला ने अपने 55 साल के पति ख़िलाफ़ ट्रिपल तलाक़ देने को लेकर एफ़आईआर दर्ज कराई है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नाइमुन खातून ने आरोप लगाया है कि उनके पति आलम अंसारी ने 15 सितंबर को उन्हें ट्रिपल तलाक़ दिया था. नाइमुन खातून के अंसारी से एक बच्चा है जबकि अंसारी की पिछली शादियों से 5 बेटे और तीन बेटियां हैं. नाइमुन खातून ने अंसारी पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया गया है. एफ़आईआर में कहा गया है कि नाइमुन खातून एक ग़रीब परिवार से ताल्लुक रखती है और शादी उनकी इच्छा के ख़िलाफ़ हुई है. साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक़ को गैर कानूनी घोषित कर दिया था.

24-year-old woman files FIR against her 55-year-old husband for allegedly giving her triple talaq in Jharkhand's Ramgarh district: Police

— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2022