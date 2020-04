राजीव अरुण एक्का को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव और जेबीवीएनएल के एमडी का भी प्रभार

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

इसके अलावा केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिये निर्देश के तहत झारखंड में Handling of public grievances received in CPGRAMS on Covid – 19 के लिए जो राज्य नियंत्रण कक्ष बना है, उसका नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार को बनाया गया है. नोडल पदाधिकारी रहते हुए प्रशांत कुमार कोविड 19 से संबंधित CPGRAMS पर मिली जन शिकायतों का निपटार करेंगे.