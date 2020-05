Rajasthan: कोरोना वायरस से चार और मौतें, 123 नये रोगी मिलने से संक्रमितों की संख्या तीन हजार के पार

Jaipur: देश में कोरोना के जारी कहर के बीच राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण से चार और मौतें हो गयी है. इसके साथ ही राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या 75 हो गयी है. वहीं, 123 नये मामले आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 3,000 को पार कर गयी है.

इसे भी पढ़ेंः#Covid-19: देश में 42 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, 1373 लोगों की संक्रमण से मौत

अधिकारियों ने बताया कि जयपुर में चार और संक्रमितों की मौत हुई है. इससे जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 44 हो गया है. वहीं पूरे राज्य में कोविड-19 मृतकों की संख्या बढ़कर 75 हो गयी है. अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी-न-किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे.

4 deaths and 123 new #COVID19 cases have been reported in Rajasthan today. Total positive cases stand at 3009 and death toll is 75: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/bDOENYkg7I

— ANI (@ANI) May 4, 2020