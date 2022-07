गुजरात में बारिश ने मचाई तबाही, 63 की मौत, उत्तराखंड और केरल में भी अलर्ट जारी

Floods In Gujrat : गुजरात में बाढ़ बारिश और बाढ़ के वजह से 24 घंटों में 63 लोगों की जान चली गई. बारिश से प्रभावित 10 हजार से ज्यादा लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा है. 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तराखंड और केरल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Gujarat | On request from Collector Valsad to rescue personnel stranded due to flash floods on the banks of river Ambika, Indian Coast Guard launched an op through Chetak helicopter and rescued 16 people amidst marginal visibility in strong winds & heavy rains: ICG officials pic.twitter.com/LhJxJzboMs

— ANI (@ANI) July 11, 2022