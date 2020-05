प्रवासी मजदूरों से किराया वसूले जाने पर रेलवे बोला- राज्यों से लिया जा रहा 15% भाड़ा, कांग्रेस ने कहा- वापस लें आदेश

New Delhi: पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. इस लॉकडाउन में बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में फंस गये हैं. वहीं लॉकडाउन 3.0 के शुरू होते ही प्रवीसी मजदूरों को घर वापस लाने एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. कांग्रेस द्वारा सोमवार को यह बयान जारी किया गया कि प्रवासी मजदूरों का रेल भाड़ा उनके द्वारा दिया जायेगा क्योंकि सरकार गरीब मजदूरों से किराया वसूल रही है.

कांग्रेस के इस बयान के बाद रेल मंत्रालय बैकफुट पर आया और उसने मजदूरों का किराया राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने की बात कही है. जबकि इससे पहले रेलवे ने कहा था कि ट्रेन का किराया राज्य सरकार मजदूरों से लेकर रेलवे को जमा करेगी. इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन का किराया मजदूरों से ही वसूला जाता.

गौरतलब है कि प्रवासी मजदूर पहले ही लॉकडाउन की वजह से परेशान थे. लॉकडाउन में उन्हें काम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से उनके सामने पैसे कमाने की बात तो दूर खाने-पीने तक का सामान जुटाने की दिक्कत आ रही थी. एक तरफ जहां मजदूर पहले ही काम की किल्लत और खाने-पीने की समस्या से जूझ रहे थे वहीं दूसरी ओर ऐसी हालत में उनसे ट्रेन का किराया वसूलने की बात कहां तक मानवीय है..? खाने-पीने और रहने का बोझ तो मजदूर उठा नहीं पा रहे थे तो ऐसे में ट्रेन के किराये का बोझ उनपर डालना कितना सही है….?

कई राज्य केंद्र से आग्रह कर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस ला रहे हैं. वहीं इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में आर-पार की जंग सी छिड़ गयी है. एक तरफ मजदूरों को ट्रेनों से उनके राज्या पहुंचाया जा रहा है वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस संकट के समय भी मजदूरों से ट्रेन की टिकट का पैसा ले रही है.

Railways is charging only standard fare for this class from State Governments which is just 15% of the total cost incurred by Railways. Railways is not selling any tickets to migrants and is only boarding passengers based on lists provided by States: Railway Ministry Sources https://t.co/TiPKcBBTHZ

— ANI (@ANI) May 4, 2020