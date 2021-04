कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच सोशल मीडिया पर ट्रेनों के बंद होने की चर्चा पर रेलवे ने दिया जवाब

New Delhi : देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों को काबू करने के लिए एक बार फिर पाबंदियां लगाई जा रही हैं. आलम ये है कि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान तक कर दिया गया है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर ट्रेनों के दोबारा बंद होने की चर्चा तेज हो गई, जिस पर शुक्रवार को रेलवे (Indian Railways) ने जवाब दिया है.

Train services will continue to be provided as per the demand. There is no shortage of train services and no plan to stop train services: Suneet Sharma, Chairman & CEO, Railway Board pic.twitter.com/mB5E9wI1Gj

— ANI (@ANI) April 9, 2021