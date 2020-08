अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल ने मोदी सरकार को घेराः कहा- जो महीनों से बोल रहा था,अब RBI ने भी माना

New Delhi: अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एकबार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है. वायनाड सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को नसीहत दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जिस खतरे से मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उसे अब आरबीआइ ने भी मान लिया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर को भी शेयर किया है. इस खबर में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का जिक्र है. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिस खतरे से मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मान लिया है.

RBI has now confirmed what I have been warning for months.

Govt needs to:

Spend more, not lend more.

Give money to the poor, not tax cuts to industrialists.

Restart economy by consumption.

Distractions through media won’t help the poor or make the economic disaster disappear. pic.twitter.com/OTDHPNvnbx

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 26, 2020