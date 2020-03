yesbankcrisis पर राहुल का पीएम पर तंजः मोदी और उनके विचारों ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया

New Delhi: यस बैंक पर छाये नकदी संकट के कारण जहां उसके खाताधारक परेशान हैं. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी एवं उनके विचारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है.

गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘यस बैंक नहीं. मोदी और उनके विचारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है.’

P Chidambaram,Congress: It shows complete regulatory failure. I wonder if this is the end or will there be more in the line.Yet govt keeps absolutely silent. Let’s see what depositors of #YesBank do,I think they are as worried as depositors of PMC Bank. Let’s see what unfolds now pic.twitter.com/UqXsyKbt9r

