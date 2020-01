बजट पूर्व #Rahul_Gandhi का PM Modi और वित्त मंत्री पर तंज, दोनों को अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं  कि आगे क्या करना है…

NewDelhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बारे में अनभिज्ञ हैं कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन्हें आगे क्या करना है. मोदी और उनकी आर्थिक सलाहकारों की ड्रीम टीम ने अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर बदल दिया है. पहले जीडीपी विकास दर 7.5 फीसदी और महंगाई 3.5 फीसदी थी.

अब जीडीपी विकास दर 3.5 फीसदी और महंगाई दर 7.5 फीसदी है. यह कहते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है. आम बजट पेश किये जाने से पहले आज बुधवार को यह दावा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर कटाक्ष किया, पीएम और वित्त मंत्री इस बारे में अनभिज्ञ हैं कि आगे क्या करना है.

Modi & his dream team of economic advisors have literally turned the economy around.

Earlier:

GDP: 7.5%

Inflation: 3.5%

Now:

GDP: 3.5%

Inflation: 7.5%

The PM & FM have absolutely no idea what to do next. #Budget2020

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2020