मदुरै में जल्लीकट्टू आयोजन में शामिल हुए राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #Goback_Rahul

Madurai : कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 14 जनवरी को ‘पोंगल’ के दिन तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मदुरै (Madurai) अवनीपुरम में ‘जल्लीकट्टू’ (Jallikattu) आयोजन देखने पहुंचे थे. कांग्रेस नेता राहुल और द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन के बेटे और अभिनेता उदयननिधि के साथ बैठे हुए दिखाई दिये. इसके विरोध में सोशल मीडिया में आज #Goback_Rahul आज खूब ट्रेंड हुआ. इसके अलावा #Madurai #Jallikattu. तथा #WelcomeNaddaJi #VanakkamRahulGandhi,Madurai भी खूब ट्रेंड हो रहे हैं.

बता दें कि आज बीजेपी अध्य क्ष जेपी नड्डा भी आज चेन्नlई में पोंगल के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. राहुल गांधी ने ‘जल्लीकट्टू’ (Jallikattu) आयोजन का एक वीडियो भी शेयर किया है. तमिलनाडु मदुरै के अवनीपुरम में आज ‘जल्लीकट्टू’से जुड़े कार्यक्रम में राहुल गांधी के शामिल होने पर विरोधी दलों के नेता भी सोशल मीडिया में तंज कसते नजर आए. बता दें कि जल्लीकट्टू को लेकर राहुल गांधी अपनी पार्टी के पुराने स्टैंनड के बिलकुल विपरीत नजर आये हैं. वे इसे किसानों का समर्थन बता रहे हैं.

அனைவருக்கும் எனது இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.

உங்களுடன் தைப் பொங்கல் கொண்டாட இன்று தமிழகம் வருகிறேன். மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறேன்.

Coming to celebrate Pongal with you in Madurai, Tamil Nadu. pic.twitter.com/CSUpyUHJaR

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 14, 2021