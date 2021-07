बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात हुआ राफेल लड़ाकू विमान, पुख्ता होगी चीन की निगहबानी

West Bengal: भारतीय वायु सेना ने पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयर बेस पर राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती की है. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया की उपस्थिति में पूर्वी वायु कमान की 101 स्क्वाड्रन में औपचारिक तौर पर राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया. पिछले साल सितंबर में राफेल लड़ाकू विमानों को 17 ‘ग्लोबल ऐरो’ स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था. हासीमारा के पास पहले मिग 27 स्क्वाड्रन था, जिसे अब सेवामुक्त कर दिया गया है. यह भूटान से निकटता के कारण भारतीय वायु सेना के संचालन के लिए एक रणनीतिक आधार है. चुंबी घाटी, जहां भारत, भूटान और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन है डोकलाम के करीब है, जहां 2017 में गतिरोध हुआ था. तीनों देशों के लिए त्रिकोणीय जंक्शन चिंता का विषय रहा है.

