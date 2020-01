CensusIndia2021 के लिये प्रश्नावली जारी, आप भी जानें कौन-कौन से सवाल पूछे जायेंगे

New Delhi: नागरिकता संशोधन एक्ट(CAA) , नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन (NRC) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर(NPR) पर देश में जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 पर काम करना शुरू कर दिया है.

Official notification for the roll out of #CensusIndia2021 published with the set of questions to be covered in the first phase.

Preparation of an accurate #CensusForNewIndia.@PMOIndia @HMOIndia @PIBHomeAffairs @PIB_India pic.twitter.com/XTay3bUyKo

— Census India 2021 (@CensusIndia2021) January 10, 2020