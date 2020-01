आधुनिक भगीरथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही करेंगे मां गंगा का उद्धार: योगी आदित्यनाथ

Mirzapur(UP): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आधुनिक ‘भगीरथ’ करार देते हुए कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिये सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गंगा यात्रा के तीसरे दिन यहां राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, क्योंकि गंगा को प्रदूषित किया जा रहा था. मोदी ने उसी क्षण ‘नमामि गंगे’ परियोजना से मां गंगा को निर्मल और अविरल करने का प्रण लिया.

#WATCH Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, state minister Siddharth Nath Singh, BJP state president Swatantra Dev Singh and others take ‘holy-dip’ at the Sangam Ghat in Prayagraj. #BasantPanchami pic.twitter.com/vzEwXiTw9V

— ANI UP (@ANINewsUP) January 30, 2020