पूर्व राष्ट्रपति-पीएम से फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने की बात, विपक्ष के नेताओं से भी कोरोना संकट को लेकर की चर्चा

New Delhi: देश कोरोना वायरस के वैश्विक संकट से जूझ रहा है. वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किये जा रहे हैं. वहीं पीएम मोदी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में सभी राजनीतिक दलों और समाज के हर वर्ग को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं.

PM Narendra Modi today called 2 former Presidents Pranab Mukherjee & Pratibha Patil and had a discussion on #COVID19 related issues. He similarly called 2 former Prime Ministers Manmohan Singh & HD Deve Gowda to discuss COVID-19. pic.twitter.com/w4aKE8gz8r

— ANI (@ANI) April 5, 2020