अमेरिका में राष्ट्रपति का विरोध : रॉकेट लॉन्चर लिए तालिबानी गेटअप में नजर आए बाइडेन, जानें क्या है इसकी वजह?

Washington: अफगानिस्तान में तालिबार शासन के लिए दुनिया के कई देशों के साथ-साथ खुद अमेरिकी भी अपने राष्ट्रपति को कुसूरवार मानते हैं. जो बाइडेन के सेना वापसी के फैसले के बाद तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जा किया और आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा. इस फैसले के लिए बाइडेन को निशाना बनाने का एक अभियान अमेरिका (में शुरू हुआ है. इस अभियान के तहत राष्ट्रपति को तालिबानी आतंकी के तौर पर दिखाने वाले बिलबोर्ड लगाए गए हैं. जिस पर लिखा है, ‘मेकिंग द तालिबान ग्रेट अगेन’.

रिपोर्ट्स की मानें तो बाइडेन को आतंकी के तौर पर दिखाने वाले बिलबोर्ड विज्ञापनों को पेंसिल्वेनिया के पूर्व सीनेटर स्कॉट वैगनर ने लगवाया है, जिन्होंने लगभग 15,000 डॉलर की लागत से राजमार्गों पर एक दर्जन से अधिक बिलबोर्ड किराए पर लिए हैं और बाइडेन को तालिबान आतंकी दिखाने वाले इन बिलबोर्ड्स (होर्डिंग्स) लगवाए हैं. यह पोस्टर अफगानिस्तान की स्थिति पर जो बाइडेन के फैसले के खिलाफ अमेरिकियों के गुस्से को दर्शाता है. उनका कहना है कि बाइडेन के एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसका मजाक उड़ा.

Former Republican state Sen. Scott Wagner was upset at the conduct of the withdrawal from Afghanistan and took to billboards to express his opinion.

https://t.co/CQULDV8xH6

— YDR online (@ydrcom) September 15, 2021