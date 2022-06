President Election 2022: BJP अध्यक्ष ने सोनिया गांधी और पूर्व PM एचडी देवगौड़ा को किया फोन, द्रौपदी मुर्मू के लिए मांगा समर्थन

New Delhi : बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जद (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से बात कर उनका समर्थन मांगा है. सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार से फोन पर बात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की. द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल करने से पहले खुद ही तीनों प्रमुख विपक्षी नेताओं से बात की थी. सूत्रों ने बताया कि सोनिया, ममता और पवार ने मुर्मू को आगामी चुनावों के लिए उनको शुभकामनाएं दीं.

BJP president JP Nadda spoke with Congress president Sonia Gandhi and former PM-national president of JD(S) HD Devegowda for unanimous support to NDA’s presidential candidate Droupadi Murmu.

