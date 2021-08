तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा भारी, 14 लोग गिरफ्तार

New Delhi : असम में तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने शनिवार को कहा कि अफगानिस्तान के तालिबान के अधिग्रहण का समर्थन करने वाले कथित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पूरे असम से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

गिरफ्तारी शुक्रवार रात से की गई थी और उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, आईटी अधिनियम और सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अधिकारी ने कहा, “हम भड़काऊ पोस्ट के लिए अलर्ट पर थे और सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहे थे.” पुलिस ने बताया कि कामरूप मेट्रोपॉलिटन, बारपेटा, धुबरी और करीमगंज जिलों से दो-दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने कहा कि दरांग, कछार, हैलाकांडी, दक्षिण सलमारा, गोलपारा और होजई जिलों से एक-एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

डीआईजी (बीटीएडी) वायलेट बरुआ ने कहा कि असम पुलिस सोशल मीडिया पर तालिबान समर्थक टिप्पणियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं. उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर रहे हैं.

#assampolice are taking stern legal action against pro #Taliban comments in the social media platform that are harmful to the National Security. We’re registering criminal cases against such persons. Please inform the police if any such thing comes to your notice

— Violet Baruah IPS (@violet_baruah) August 21, 2021