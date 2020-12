भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने लांच किया नया डिजिटिल पेमेंट एप DakPay

New Delhi : भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स (IPPB) ने एक नया डिजिटिल पेमेंट एप डाकपे (DakPay) लॉन्च किया है. DakPay एप की लॉन्चिंग आज एक वर्चुअल इवेंट में हुई जिसमें आईटी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे.

DakPay सिर्फ एक डिजिटल पेमेंट एप नहीं है, बल्कि इसके जरिए संबंधित बैंक और डाक की अन्य सेवाएं भी मिलेंगी. डाकपे एप में भी डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा है. लॉन्च इवेंट में रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रयासों की सराहना की.

सबसे पहले आपको बता दें कि DakPay एप को आप फ्री में गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ एप में प्रोफाइल बनानी होगी. इसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट को एप से लिंक कर सकते हैं.

I strongly believe DakPay’s double strength of service offerings in the form of online payments as well as home delivery of financial services, combined with nationwide network of @IndiaPostOffice will help in reaching out to the unbanked and underbanked citizens. pic.twitter.com/pCDqGUD8AW

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) December 15, 2020