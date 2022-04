Pakistan के संभावित PM शहबाज शरीफ भाषण के दौरान ही तोड़ देते है माइक और न्यूज चैनल के बूम, देखें VIDEO

Islamabad : पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से इमरान खान की सरकार को लेकर सियासी घमासान चल रह था जिसका कल अंत हो गया है. शनिवार को पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई जिसमें उन्हें केवल 174 वोट ही मिले. इसके आधार पर इमरान खान की सरकार गिर गई.

यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जहां किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कुर्सी से हटा दिया गया है. इमरान खान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान के पीएम के लिए रेस शुरू हो गई है इस रेस में अभी विपक्षी दलों के संयुक्त प्रत्याशी शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) सबसे आगे चल रहे हैं.

Entertainment will continue in Pakistan. Meet Shahbaz Sharif Next PM of Pakistan & his Highly Entertaining Hand Movements 😂😂 #ShahbazSharif #ImranKhan pic.twitter.com/8jSGMsTUDz

— Rosy (@rose_k01) April 9, 2022