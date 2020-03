गुरुग्राम शिफ्ट हुई मध्य प्रदेश की राजनीतिः विधायकों को बंधक बनाने पर हाईवोल्टेज ड्रामा, फेल हुआ BJP का प्लान?

New Delhi: मध्य प्रदेश की राजनीति भी कनार्टक की राह पर चलती दिख रही है. गुरुग्राम में जबरदस्त सियासी ड्रामा चला. दरअसल, ऐसी खबर आई कि कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे कुछ विधायकों को एक होटल में जबरन रोक कर रखा गया है.

इसके बाद कमलनाथ सरकार की कुर्सी हिलने लगी और रातभर बीजेपी-कांग्रेस में विधायकों के लिए खींचतान जारी रही.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, मध्य प्रदेश के 10 विधायक गुड़गांव से सटे मानसेर के आईटीसी होटल में ठहरे हुए थे. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मोटी रकम का लालच देकर उन्हें लाई थी.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा उसके विधायकों 25 से 35 करोड़ रुपये का लालच दे रही है और विधायकों को बंधक बनाए हुए है.

Digvijaya Singh, Congress: When we got to know, Jitu Patwari & Jaivardhan Singh went there. People with whom our contact was established were ready to come back to us. We were able to get in touch with Bisahulal Singh & Ramabai. Ramabai came back, even when BJP tried to stop her. https://t.co/WWSXQbdXzB pic.twitter.com/MHL0Rl6mLm — ANI (@ANI) March 3, 2020

आरोप है कि बीजेपी कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में है. लेकिन बाद में मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी होटल पहुंचे और विधायकों को छुड़ाने की कोशिश की. इस दौरान जमकर ड्रामा हुआ. बताया जाता है कि बीजेपी नेताओं ने होटल में पुलिस बुला ली.

देर रात इस ड्रामे में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की इंट्री हुई. और रात करीब दो बजे बीएसपी विधायक समेत छह विधायकों को कांग्रेस नेता अपने साथ वापस ले आए.

Madhya Pradesh Minister Jitu Patwari: Shivraj Singh Chouhan is the mastermind behind all this; several videos&audios are viral now which reveal his role in everything that is happening. Madhya Pradesh ki sarkar ko koi khatra nahi hai. https://t.co/izidXARRvR — ANI (@ANI) March 4, 2020

हालांकि, चार विधायकों को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है. इनमें कांग्रेस के रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह, बिसाहूलाल सिंह और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शामिल हैं.

फेल हो गया बीजेपी का प्लान- कांग्रेस

कांग्रेस ने ये भी दावा किया है कि कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने का बीजेपी का प्लान फेल हो चुका है और सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है.

Congress leader Digvijaya Singh in Delhi on being asked if there was any danger to the Congress government in Madhya Pradesh: There is no danger. We all are united. pic.twitter.com/V3cdsJCWcB — ANI (@ANI) March 4, 2020

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘बीजेपी के पास बहुत पैसा है, परसो ही मैंने कहा था कि ये लोग 5 करोड़ पहले, 5 करोड़ राज्यसभा चुनाव के दौरान, बाकि सरकार गिराने पर 5 करोड़ देने का वादा किया था.हमारे पास इसके सबूत हैं. विधायकों को धोखा देकर लाया गया था. हमारे दो मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी के साथ वहां बीजेपी के लोगो ने गुंडागर्दी की.’

दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि शिवराज सिंह दिल्ली में हैं और इन विधायकों के साथ उनकी मीटिंग होनी थी. लेकिन कांग्रेस नेताओं के आने से पहले वो भाग गए.

क्या है विधानसभा का अंकगणित

मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं. लेकिन दो विधायकों के निधन के कारण विधानसभा में से इस वक्त 228 विधायक हैं. फिलहाल कांग्रेस के 114 विधायक हैं. बीजेपी के 107, बीएसपी के दो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का एक और चार निर्दलीय विधायक हैं.

बहुमत का जादुई आंकड़ा 115 का है, जबकि कांग्रेस को 121 विधायकों का समर्थन हासिल है. यानी फिलहाल कमलनाथ सरकार सुरक्षित है.

