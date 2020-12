पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज,आरएसएस प्रमुख भागवत कोलकाता पहुंचे, अमित शाह 19 दिसंबर को आयेंगे

Kolkata : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज शनिवार को पश्चिम बंगाल की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे. अपनी यात्रा के क्रम में वह राज्य के युवाओं से मिलेंगे. जानकारी के अनुसार जो युवा स्पेस रिसर्च, नासा, मैक्रोबायोलॉजी, मेडिकल साइंस में बाहर से उपलब्धियां प्राप्त करके भारत लौटे हैं, उनसे मोहन भागवत मिल कर चर्चा करेंगे. बता दें कि ये युवा मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं.

West Bengal: RSS chief Mohan Bhagwat arrives at the organisation’s office in Kolkata.

He is on a two-day visit to the city. pic.twitter.com/01J4qe5Cvb

— ANI (@ANI) December 12, 2020