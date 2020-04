लॉकडाउन में कड़ी ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने दिया धन्यवाद

Ranchi : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन का अनुपालन के लिए झारखंड इस वक्त अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रही है. लॉकडाउन के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन में लगे सभी पुलिसकर्मियों को डीजीपी एमवी राव ने धन्यवाद दिया है.

डीजीपी एमवी राव ने कहा कि एक महीने से ज्यादा समय से लगातार लॉकडाउन संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन में हर जगह लगे हमारे सभी पुलिस पदाधिकारियों/पुलिसकर्मियों को तहे दिल से धन्यवाद.

इसे भी पढ़ें –#Lockdown2: सरकार ने स्पष्ट किया- अभी नहीं खुलेंगी सलून, पार्लर, रेस्तरां और शराब की दुकानें

कोरोना वायरस के समय एक साथ दो मोर्चों पर झारखंड पुलिस लड़ रही है. पुलिस प्रशासन की चुनौती इस समय झारखंड के नक्सली इलाकों में ज्यादा बढ़ गयी है.

It is long overdue to thank the police personnel on the ground who have been performing the duties related to #lockdown for over a month now. Your relentless efforts to help people in distress earned praise from all walks of life. Thank you 🙏 @JharkhandPolice @HemantSorenJMM

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) April 25, 2020