बांग्लादेश के दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने वाले की हुई पहचान, इकबाल हुसैन को तलाश रही पुलिस

New Delhi : बांग्लादेश के दुर्गा पूजा के पंडालों में हुए हमलों में तीन लोगों की जान चली गई थी. अब बांग्लादेश की कोमिला पुलिस ने खुलासा किया है कि हिंसा भड़काने के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसकी पहचान कर ली गई है. कोमिल्ला के पुलिस अधीक्षक फारूक अहमद ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि मामले में जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है वह 35 वर्षीय इकबाल हुसैन है. बताया जा रहा है कि आरोपी इकबाल मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है.

पुलिस ने बताया है कि कोमिला जिले के सुजानगर के रहने वाले हुसैन ने 13 अक्टूबर को नानुआ दिघिर के पूजा मंडप में कुरान की एक प्रति रखी थी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को जांच के दौरान इकबाल के इस घटना में शामिल होने का पता चला. बांग्लादेश में पुलिस ने पंडाल में लगे निगरानी कैमरों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद हिंसा में इकबाल हुसैन के होने का खुलासा किया.

पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इकबाल मस्जिद से कुरान की एक कॉपी लेकर दुर्गा पूजा स्थल तक जाता है. बाद में उसे भगवान हनुमान की एक मूर्ति के पास रखकर चलते हुए देखा गया.

कोमिला एसपी फारूक अहमद ने यह भी कहा कि आरोपी इकबाल हुसैन एक आवारा आदमी है और उसे अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है. इस महीने की शुरुआत में शहर के एक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई हिंसा के सिलसिले में कोमिला पुलिस ने चार मामले दर्ज किए हैं और 41 गिरफ्तारियां की हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों में से चार कथित तौर पर इकबाल हुसैन के सहयोगी हैं. इकबाल की मां, अमीना बेगम ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि वह एक ड्रग एडिक्ट है और लगभग 10 साल पहले कुछ पड़ोसियों द्वारा उसके पेट में छुरा घोंपने के बाद से मानसिक रूप से बीमार है.

Bangladesh’s Home minister says he saw cctv & knew Quran was placed on Hanuman’s thigh by a Muslim. Violence continued across the country. But no national announcement from govt that the ”crime” was committed by Muslims, not Hindus. Govt could stop the violence.

